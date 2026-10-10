Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, Силы обороны Украины применили военные аэростаты, чтобы заблокировать работу московских аэропортов. Это относительно недорогое средство, которое существенно усложнит жизнь российской ПВО.

Что известно о военных аэростатах?

Как подчеркнул Криволап, аэростаты – не панацея. Однако они позволяют решать множество задач при минимальных финансовых затратах. Стоимость запуска аэростата с полезной нагрузкой составляет от 10 до 20 тысяч долларов, что значительно дешевле ударных беспилотников.

При этом в северном полушарии Земли ветры в основном дуют с запада на восток. Соответственно, Украина вполне спокойно может запускать такие аэростаты в сторону России.

На него можно установить что угодно. Разведывательное оборудование, ретрансляторы связи, боевые части или же это будет просто ложная цель. Если запустить несколько сотен беспилотников и дополнительно завалить воздушное пространство аэростатами, то россиянам будет очень трудно разобраться, по чему бить,

– сказал Криволап.

Авиационный эксперт рассказал о военных аэростатах: смотрите видео 24 Канала

При этом сам аэростат довольно сложно сбить. Обычно внутри него гелий. Даже если его прострелить, он будет медленно опускаться вниз.

Кроме того, у Украины уже есть успешный опыт применения привязных аэростатов-ретрансляторов во время Курской операции. Тогда это позволило полностью подавить российскую связь и обеспечить работу украинской.

Добавим, что в ночь на 10 октября Москву и область атаковали неизвестные беспилотники и воздушные шары. Из-за этой атаки в столице России было задержано около 300 авиарейсов. Местные СМИ жалуются, что это был один из крупнейших налетов за последние годы.