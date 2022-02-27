Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она сказала, что Россия угрожает всему миру.

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Опасность 1986 года

Денисова напомнила, что Чернобыльская АЭС находится вторые сутки под контролем врага. Всех работников станции российские захватчики удерживают в заложниках без возможности ротации и отдыха.

Кроме того, вооруженные силы Кремля приблизились к Энергодару на Запорожье. Они направляют "Грады" на город и Запорожскую АЭС.

Желание врага одержать победу любой ценой, рискуя повреждением ядерных объектов, ставит народ Украины и весь мир перед опасностью повторения трагедии 1986 года,

– подчеркнула Денисова.

Россияне совершили международные преступления

Уполномоченная по правам человека отметила, что Россия грубо нарушает требования Конвенции о запрете военного или любого враждебного использования средств воздействия на природную среду и статью Женевских конвенций и других актов по регулированию международных обязательств в ядерной сфере.

"Прошу международное сообщество учесть эти обстоятельства при принятии решений по усилению санкционного давления на агрессора и принять максимальные меры для установления безопасности в Европе", – сказала Денисова.

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Текст публикации фейсбук-страницы Людмилы Денисовой

Военные действия государства-агрессора грозят экологической катастрофой для Европы.

Вторые сутки под контролем врага находится Чернобыльская АЭС, персонал станции остается в заложниках без возможности ротации и отдыха.

Сейчас вооруженные силы Российской Федерации подходят к г. Энергодар на Запорожье и начинают размещать "Грады", направленные на город и Запорожскую АЭС.