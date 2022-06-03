Эту информацию подтвердил начальник киберкомандования США генерал Пол Накасоне. Однако он не раскрыл детали операций американских военных хакеров.

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Американские военные хакеры провели серию сделок в поддержку Украины

Киберкомандование США, хакерское подразделение американских военных, провело ряд операций в поддержку Украины.

Мы провели серию операций по всему спектру: наступательные, оборонные и информационные операции,

– заметил Накасон.

Генерал сделал редкое заявление по поводу хакерских атак, которые часто окутаны тайной. Его комментарий и реакция Белого дома свидетельствуют о том, что киберпространство – именно та сфера, в которой администрация Байдена комфортно противостоит России, не опасаясь эскалации.

Президент США обещал не вступать в прямое военное взаимодействие со страной-агрессоркой во время войны в Украине, пока Соединенные Штаты или их союзники не подвергаются нападению. В то же время, в Белом доме не считают, что действия Киберкомандования противоречат заявлению Байдена.

"Мы не считаем, что это так", - отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Американские чиновники на протяжении нескольких месяцев предупреждали об угрозе кибератак со стороны России из-за того, что США ввели против нее санкции. Однако этого не случилось. По мнению аналитиков, причиной тому является улучшение обороны Соединенных Штатов. В то же время, чиновники уверены, что страна-агрессорка просто боится эскалации в киберпространстве.

В частности, по словам высокопоставленного чиновника американской оборонной разведки, в Кремле, вероятно, опасаются препятствий для своих военных операций, поэтому не решаются совершать хакерские атаки против США. Россияне уже испытывали достаточно проблем в Украине с проведением военных операций.

"Незначимость российских хакерских действий против американских целей может показывать страх эскалации и того, каким может быть ответ США, особенно если ответ США в той или иной форме отразится на боевой мощи России", - добавил чиновник.

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Киберкомандование США направило своих специалистов в Украину еще в декабре

В декабре Киберкомандование Соединенных Штатов направило специалистов в Украину в ожидании российского вторжения. Целью такого решения была помощь Киеву укрепить киберзащиту и собрать информацию о потенциальных угрозах от хакеров кафиров.

По словам заместителя декана Университета Техаса Бобби Чесни, существует ряд видов деятельности, включая вторжение в компьютерные сети низкого уровня, которые могут квалифицироваться как "наступательные" кибероперации. Однако россияне не обязательно интерпретируют их как эскалационные.

Согласно отчету Washington Post, некоторые из предыдущих хакерских операций Киберкомандования США включали отключение российской ботофермы в режиме офлайн на промежуточных выборах в Соединенных Штатах 2018 года. Также они были нацелены на программы-требители, угрожавшие американским организациям.

После начала полномасштабной войны в Украине и России сообщали о множестве кибератак, ведь хакеры во всем мире также вставали на чью-либо сторону. В частности, специалисты взламывали сайты российских правительственных министерств и СМИ, чтобы транслировать там антивоенные лозунги.

В то же время, один из высокопоставленных чиновников американской оборонной разведки обеспокоен тем, что Кремль может ошибочно оценить, что такой тип взлома поступает от правительства США, ведь это неправда.

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