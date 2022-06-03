Цю інформацію підтвердив начальник Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне. Однак він не розкрив деталей операцій американських військових хакерів.

Цікаво СБУ запобігла серії ворожих кібератак на органи влади та критичну інфраструктуру України

Американські військові хакери провели серію операцій на підтримку України

Кіберкомандування США, хакерський підрозділ американських військових, провів низку операцій на підтримку України.

Ми провели серію операцій по всьому спектру: наступальні, оборонні та інформаційні операції,

– зауважив Накасоне.

Генерал зробив рідкісну заяву щодо хакерських атак, які часто оповиті таємницею. Його коментар та реакція Білого дому свідчать про те, що кіберпростір – саме та сфера, в якій адміністрація Байдена комфортно протистоїть Росії, не боячись ескалації.

Президент США обіцяв не вступати в пряму військову взаємодію з країною-агресоркою під час війни в Україні, доки Сполучені Штати чи їхні союзники не зазнають нападу. Водночас у Білому домі не вважають, що дії Кіберкомандування суперечать заяві Байдена.

"Ми не вважаємо, що це так", – зауважила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Американські високопосадовці впродовж кількох місяців попереджали про загрозу кібератак з боку Росії через те, що США ввели проти неї санкції. Однак цього не трапилося. На думку аналітиків, причиною цьому є покращення оборони Сполучених Штатів. Водночас посадовці впевнені, що країна-агресорка просто боїться ескалації у кіберпросторі.

Зокрема, за словами високопосадовця американської оборонної розвідки, у Кремлі, ймовірно, остерігаються перешкод для своїх військових операцій, тому не наважуються здійснювати хакерські атаки проти США. Росіяни вже мали достатньо проблем в Україні з проведенням військових операцій.

"Незначущість російських хакерських дій проти американських цілей може показувати страх ескалації та того, якою може бути відповідь США, особливо якщо відповідь США в тій чи іншій формі вплине на бойову потужність Росії", – додав посадовець.

Зауважте Росію звинуватили в кібератаках на супутниковий інтернет, зокрема технологію Starlink

Кіберкомандування США скерувало своїх фахівців в Україну ще в грудні

У грудні Кіберкомандування Сполучених Штатів скерувало фахівців в Україну в очікуванні російського вторгнення. Метою такого рішення була допомога Києву зміцнити кіберзахист і зібрати інформацію про потенційні загрози від хакерів окупантів.

За словами заступника декана Університету Техасу Боббі Чесні, існує низка видів діяльності, включаючи вторгнення в комп'ютерні мережі низького рівня, які можуть кваліфікуватися як "наступальні" кібероперації. Проте росіяни не обов'язково інтерпретують їх, як ескалаційні.

Згідно зі звітом Washington Post, деякі з попередніх хакерських операцій Кіберкомандування США включали відключення російської ботоферми у режимі офлайн під час проміжних виборів у Сполучених Штатах 2018 року. Також вони були націленими на програми-вимагачі, які загрожували американським організаціям.

Після початку повномасштабної війни в Україні та Росії повідомляли про безліч кібератак, адже хакери в усьому світі також вставали на чийсь бік. Зокрема, фахівці зламували сайти російських урядових міністерств і ЗМІ, щоб транслювати там антивоєнні гасла.

Водночас один з високопосадовців американської оборонної розвідки стурбований тим, що Кремль може помилково оцінити, що такий тип злому надходить від уряду США, адже це неправда.

Буде цікаво – у Росії блокують доступ до VPN: дивіться відео