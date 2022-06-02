Украинские военные хирурги в очередной раз удивили своим профессионализмом. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге.
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Летальность при таких ранениях сердца – 90%
Украинский защитник получил проникающее ранение сердца. В таких ситуациях спасти жизнь особенно сложно. Но военным хирургам и анестезиологам это удалось!
По словам Маляра, очень профессионально отработали как медики, так и конкретно хирурги. Сотрудники скорой очень быстро доставили раненого военного, что спасло ему жизнь.
Впоследствии хирурги провели сложную операцию в полевом госпитале. Она длилась около двух часов.
В одном из полевых госпиталей военные хирурги спасли военнослужащего с проникающим ранением сердца. Сначала была быстрая и профессиональная доставка военными медиками раненого в больницу. А дальше профессиональная работа хирургов, – отметила Анна Маляр.
Сейчас у раненого идет процесс реабилитации. Он чувствует себя хорошо. Следует добавить, что люди практически не выживают после таких ранений. Летальность в таких случаях на догоспитальном этапе – около 90%, ведь большинство людей погибает из-за большой потери крови. Однако украинским медикам удалось спасти мужчину.
В память о потенциально смертельном ранении у военного остался шрам и осколок металла, который ему подарили хирурги.
Добавим, что недавно украинские военные хирурги провели лапароскопическую операцию , которую еще вообще никто не делал в мире. Они удалили почку после огнестрельного ранения с разрушением органа. Все также произошло в одном из прифронтовых госпиталей.
Медики провели такие операции двум украинским военнослужащим. Все прошло успешно: прошла всего неделя, а защитники уже могли самостоятельно передвигаться по палате.
Военные хирурги Украины держат строй и внедряют современные малоинвазивные операции по спасению тяжелых раненых, – отметила заместитель министра обороны.