Однако уже вскоре нам удастся выбить врага с нашей территории, поскольку Украине должны предоставить оружие, что способно изменить правила игры. Об этом 24 канала в эксклюзивном интервью рассказал Алексей Арестович – советник главы Офиса Президента.

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О ситуации на фронте

Массовая расправа над гражданскими в Херсонской области

Россия продолжает пренебрегать мирным населением. В частности, в Херсонской области обнаружили новую расправу с людьми. По словам Арестовича, кафиры совершили новые зверства.

По информации, нуждающейся в уточнении, произошла "маленькая Буча" в Херсонской области,

– заявил Арестович.

Он добавил, что пока нет никаких подробностей, но есть проверяемая информация о том, что обнаружили новую расправу над мирным населением Херсонщины.

Оккупанты готовят наступление на Запорожье

"Оккупанты пытались наступать на направлении Гуляйполя, но успеха не имеют. Стоят в Васильевке, где, кстати, тоже по ним мощно ударили, и пытаются наступать на Запорожье . Они готовятся, но посмотрим, будет ли это", - сказал Арестович.

Сейчас наиболее активны бои за Северодонецк. Кроме этого, как рассказал советник, оккупантов оттеснили от трассы Бахмут – Северодонецк. Русские наступали, пытаясь перерезать путь, но сейчас по ним избивают из артиллерии. Более того, украинские военные несколько дней назад уволили Камышеваху. Сейчас там ведутся бои, но россияне не наступают.



Удастся ли россиянам наступление на Запорожье: смотрите видео

Об уничтожении ППК "Лига"

Украинские бойцы героически уничтожили крупное подразделение частной военной компании "Лига" . Однако наемники из ПИК "Вагнера" еще остались.

Он пояснил, что наемники из "Лиги" принимали и активно участвуют в Донецкой и Луганской областях. Туда преимущественно набирают людей, имеющих военный опыт, а также искусные в разведке, диверсиях и т.д. Однако украинские защитники нанесли захватчикам из "Лиги" огромные потери.

Как отметил Арестович, после уничтожения крупного вражеского подразделения украинским защитникам стало легче не только потому, но и потому, что подошла наша артиллерия. До сих пор на этом участке не наносили мощных ударов в глубину обороны противника более недели, но сейчас начали.

Что происходит в Беларуси

Белорусы отказались наступать на Украину

Белорусская армия не хочет воевать за интересы Путина, и тем более против украинцев. Еще в марте 2022 более 60% военных Беларуси отказались наступать на Украину. Впрочем, тогда у них поступал приказ готовиться .

В марте был приказ готовиться к вмешательству, но белорусские военные категорически отказались,

– отметил Арестович.

Лукашенко в отчаянии и создает "народное ополчение" против россиян

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать в стране "народное ополчение". Однако это также указывает на то, как добавил советник главы ОП, что белорусский глава – в отчаянии. Дело в том, что глава Беларуси ясно знает, что угрозы со стороны Украины для него нет.

Эта идея не против нас, она против России, потому что Путин давит на Лукашенко,

– сказал Арестович.

Какие настроения сейчас у России

Арестович отреагировал на ядерные учения России

В России сообщили об испытаниях стратегических комплексов "Ярс". Речь идет о ракетах, которые способны нести ядерные боеголовки . Арестович отметил, что можно вообще не обращать на это никакого внимания.

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"Эти учения плановые, и их проводят 2 – 4 раза в год. Я могу сказать, что за полтора года в ТКГ, которые я провел, как только был какой-то принципиальный вопрос, сразу проводили ядерные учения. На него можно не обращать внимание и воспринимать как что-то такое далекое", – сказал Арестович.

Россия боится наступления украинцев

То, что россияне стягивают технику в Брянской области, в 3 километрах от границы с Сумщиной, свидетельствует лишь о том, что так они пытаются лишь "прикрыть" свою государственную границу. Однако пока, по словам советника главы ОП, признаков подготовки к наступательным действиям и созданиям для этого группировок – нет.

Они прикрывают свою границу. Россияне же боятся, что "злобные укропы", как они говорят, пойдут на российскую территорию и всех захватят,

– отметил Арестович.

Более того, руководители местной власти беспокоились по этому поводу, поэтому они пригласили российские войска, что успокоить граждан.

Внимание! Вместе с тем, в Минобороны в дальнейшем не исключают усиления интенсивности обстрела позиций украинских войск, а также объектов инфраструктуры в этом направлении.

Россияне испугались, что Украина наступит: смотрите видео

Об угрозах Лаврова о "привлечении третьих стран" в войну

В Кремле продолжают вбрасывать абсурдные заявления от истерии, паники и бессилия. Одно из последних заявлений главы российского МИД не стало исключением, а очередной провокацией. По мнению советника руководителя Офиса Президента, подобные высказывания звучат еще с 24 февраля – в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

"Ничего не будет. Они пустили "пузырь", потому что надо же как-то объяснять своему обществу, а как они не смогли прекратить и сорвать поставки вооружения в Украину", – пояснил Арестович.

Если это не удастся сделать, то одним из виновных хотят сделать именно Лаврова .

О ранениях Пушилина

В городе Лимане Донецкой области был ранен главарь боевиков Денис Пушилин. Также среди пострадавших были представители верхушки российской власти, одного из них – уничтожили.

Его накрыла наша артиллерия, как водится. Заодно погибли и десяток сопровождавших его лиц. Всякое случается. Кто-то из "200-х" был из верхушки РФ. Кто именно – устанавливаем,

– добавил Арестович.

Дворникову ищут замену

Главный командующий российским вторжением в Украину генерал Александра Дворникова не появляется на людях уже более двух недель. Так что уже возможно ищут того, кто может его заменить . Впрочем, по словам Арестовича, официальных новостей пока нет. Есть только соответствующие подозрения. Пока их проверяют.

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Как поможет западное оружие Украине

С немецким оружием не был бы вопрос Северодонецка

Хотя Германия обещает оружие для Украины, но процесс ее предоставления не уверен. Однако в стране есть мощный консенсус по передаче тяжелого оружия. Поддержка в предоставлении оружия не только в заявлениях отдельных людей или медиа.

А кризис в Германии должен разрешиться в ближайшие политические дни. В это время увидим, будет ли немецкое оружие.

"Мы в нем очень нуждаемся. Если бы немецкое оружие было у нас, то не было бы вопроса Северодонецка и Попасной. Мы остановили бы оккупантов и они бы не взяли этих городов", - подчеркнул Арестович.

Также важно, что Украина и Польша хотят создать совместное предприятие по изготовлению оружия.

Американские MLRS способны изменить правила игры

Украина получит американские ракетные системы залпового огня MLRS большой дальности. Это очень мощный комплекс. Более того, это оружие – очень точное, чего не скажешь о российских "Ураганах" и "Смерче".

С MLRS россияне не смогут больше накапливать ресурсы и бросать их в бой. Это оружие действительно способно кардинально изменить правила игры на главных участках фронта, подчеркнул Арестович.

Эксклюзивное интервью с Алексеем Арестовичем: смотрите полностью видео 24 канала