Об этом в эфире 24 Канала отметил публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, озвучив, что это мощный повод для войск других стран присутствовать в Украине, ведь уже есть прецедент и первым это сделал Путин.

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Решение Путина сыграет против него

И хотя якобы Россия планирует отправить войска КНДР только в Курскую область, однако, со слов общественного деятеля, стоит понимать, что фронт сейчас охватывает и российскую, и украинскую территории.

"Даже, если Путин отправит их воевать на Курщину, они же будут воевать против украинских войск. Они будут пытаться убивать украинцев. Я предполагаю, что те люди, которые приняли в путинских политических слоях это решение, могут быть теми, кто тайно симпатизирует Украине, США, ЕС. Потому что настолько идиотского решения в трезвом состоянии трудно представить", – озвучил Мурзагулов.

Помощь Южной Кореи может повлиять на ход войны

Существенной выгоды для Путина вокруг решения привлечь северокорейские войска к боевым действиям против ВСУ, по мнению общественного деятеля, нет. Ведь, согласно его прогнозам, численности этих солдат хватит на 3 – 4 дня активных боевых действий.

Принимая во внимание ежедневные тысячные потери российской армии и то, что войска КНДР совершенно не умеют воевать, не имеют мотивации для этого, Мурзагулов уверен, что они будут разбегаться при первом же выстреле.

Это абсолютно враждебное для Путина действие, это классический выстрел самому себе в колено, потому что сразу будут дипломатические последствия. Южная Корея – один из лидеров по изготовлению оружия в мире, это не какие-то там криво летающие "петарды" как у Ким Чен Ына, а супероружие. Его на складах в Южной Корее огромное количество,

– заметил Мурзагулов.

Если Южная Корея "расчехлит" хотя бы половину из того, что отправила на вечное хранение, то ВСУ, со слов общественного деятеля, этого оружия хватит, чтобы как минимум дойти до Калуги.

Путин передает ядерные технологии КНДР

Сегодня, по словам Мурзагулова, у Южной Кореи есть все основания это сделать, поскольку ее разведка, а также украинская и американская, понимают, что Путин отдает Ким Чен Ыну советские ядерные технологии.

Он отметил, что даже в СССР, когда с помощью советских и китайских инженеров КНДР создавала свои ядерные бомбы, люди придерживались норм и не передавали напрямую ядерные технологии.

Путин открыто на глазах разведок всего мира передает верхушке КНДР технологии, благодаря которым можно взорвать планету. Если Ким Чен Ын начнет войну против своего южного соседа, это заденет всех моментально. И этот южный сосед понимает масштаб катастрофы, потому что знает, что Ким Чен Ын ненормальный человек, шизофреник,

– подчеркнул Мурзагулов.

Общественный деятель уверен, что Ким Чен Ын может сегодня легко развязать ядерную войну и Южная Корея это осознает. Мурзагулов предположил, что президент Украины Зеленский уже провел разговор с руководством Южной Кореи, а оно отправило свою делегацию в Украину, чтобы решить, как помочь ей.

Он также спрогнозировал, что когда в США состоятся президентские выборы, то будет принят ряд решений, в частности о предоставлении разрешения Украине использовать западное дальнобойное оружие по территории России.