Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что сейчас на временно оккупированных территориях Украины находится около 600 тысяч российских оккупантов. Поэтому даже 5-10 тысяч войск КНДР не повлияют существенно на ситуацию на фронте.

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Чего ожидать от войск КНДР

Как отметил Свитан, подготовка любого личного состава длится минимум несколько недель, а то и несколько месяцев. Чтобы собрать значительное количество войск, нужно время. И Украина может повлиять на то, продолжит ли КНДР передавать свои войска России и перебросит ли их в наше государство.

Подготовка большого количества войск растягивается во времени. Если и будут опасные для нас количества северокорейских военных, которых могут отправить в Украину, то не раньше следующего года. Речь идет о десятках тысяч. Сейчас 1-2-5-10 тысяч их войск не сделают погоды,

– сказал Свитан.

Конечно, Украина должна в информационном пространстве делать особый акцент на том, что КНДР участвует в войне. Нужно заставить партнеров увеличить военную помощь для нас и нарастить давление на Северную Корею и Россию.

Параллельно важно решительно уничтожать военных из КНДР. Тем более у них сейчас абсолютно необстрелянная армия. Союзники России должны увидеть, что они заплатят огромную цену, если осмелятся давать своих людей на войну против Украины.

Северокорейская армия не обстреляна. Они нигде не воевали в этом тысячелетии. Проблема любой армии, которая не участвовала в войне, – они уступают обстрелянной армии. Сейчас северокорейцев в лайтовом режиме будут забрасывать малыми партиями. Дальнейшие события будут зависеть от того, какую встречу им организуют Силы обороны Украины,

– подчеркнул Свитан.

По его мнению, вся эта ситуация происходит с согласия Китая. Россия и КНДР не могли пойти на такое сотрудничество без согласия Си Цзиньпина.

Добавим, в Белом доме только недавно подтвердили, что войска КНДР находятся в России. В Китае же цинично заявили, что они "не в курсе ситуации".