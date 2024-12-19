Северокорейские военные боятся дронов и быстро погибают от них. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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Россияне не хотят, чтобы Ким Чен Ын расстроился

Андрей Коваленко отметил, что военные КНДР действуют малыми группами, накапливаются в лесопосадках и пытаются атаковать позиции с разных сторон на короткой дистанции. Они имеют потери. Российская армия за 3 дня штурмов понесла потери в целом более чем в несколько сотен человек. Среди них – северокорейцы.

Для солдат из Северной Кореи построен отдельный госпиталь в Курской области, куда они поступают с поля боя, отдельно от россиян. За сутки там может быть зафиксировано более 100 раненых.

Россияне стараются оперативно вывозить с поля боя трупы военных КНДР. Чаще всего эвакуация их трупов происходит быстрее, чем эвакуация погибших или раненых россиян. Они пытаются скрыть неудачи военных КНДР и их массовость, чтобы Ким Чен Ын, видимо, не сильно расстраивался с точки зрения, как используют его солдат на Курщине российские командиры,

– сказал руководитель ЦПД.

Также северокорейские боевики очень боятся дронов и быстро погибают от них. Это говорит о том, что российские инструкторы не научили их обороняться и действиям против БПЛА. Солдаты КНДР не понимают угрозу беспилотников.

"Это плохая осведомленность. Она также свидетельствует о том, что это отсутствие ценности жизни этих молодых военных КНДР для российского командования. Это говорит о внутренней ситуации в российской армии после прибытия военных из Северной Кореи", – подчеркнул Коваленко.

В целом российское командование не очень довольно солдатами КНДР, потому что с ними много проблем. В частности, языковой барьер. Поэтому российские оккупанты не сильно расстраиваются, когда северокорейцы погибают в пехотных штурмах.