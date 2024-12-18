По данным Пентагона, несколько сотен северокорейских солдат были убиты или ранены, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Путин подвел Ким Чен Ына

Российские командиры подмочили репутацию Ким Чен Ына, показав его военных в неблагоприятном для него свете.

Россияне безжалостно бросают северокорейских солдат на пехотные штурмы посадок неподготовленными, в результате чего те несут большие потери.

По состоянию на сейчас, убитых и раненых корейцов уже более 200 человек. Кремль старательно пытается скрыть потери среди солдатов КНДР. Однако ряд видеодоказательств уже заполонил сеть.

Между тем Китай воздерживается от медийного освещения участия военных КНДР в боях за Курщину.

Впрочем, информация о неудачах армии Кима все больше будет появляться в азиатских и западных медиа. Из-за Путина Ким Чен Ын будет иметь вид слабого,

– подчеркнул Коваленко.