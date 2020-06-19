В демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР есть около 150 постов, которые солдаты покинули после сентябрьского договора 2018 года. В части из них уже заметили военных из Северной Кореи.

Что известно о вводе войск КНДР в демилитаризованную зону

КНДР якобы не вводит войска в ДМЗ (демилитаризованную зону) скрыто, а наоборот – информирует соседей об усилении своего военного присутствия в приграничных районах. Об этом пишет издание Yonhap .

Напомним 15 июня КНДР заявила о намерении ввести войска в демилитаризованную зону

В частности, в среду, 17 июня, штаб армии КНДР заявил о создании "постов гражданской полиции". Напомним, они раньше существовали, но их отменили в соответствии с межкорейским военным соглашением в 2018 году.

Однако военных КНДР уже замечают в пустых постах в буферной зоне. А в комплексе Кесонг, где КНДР взорвала офис связей с Южной Кореей , северокорейских солдат заметили целую сотню.

Как реагируют на эту информацию в Южной Корее

Несмотря на информацию в СМИ, официальный Сеул не подтверждает сведения об опасном продвижении северокорейцев.

В частности, представитель комитета начальников штабов Юга полковник Ким Чен Рак на брифинге в четверг, 18 июня, отдельно подчеркнул:

" Мы внимательно следим за северокорейскими военными движениями. Каких-либо прямых и видимых действий не обнаружено ".

В то же время Рак предупредил, что КНДР "заплатит цену", если действительно пойдет на провокационные военные действия против Сеула.

Демилитаризованная зона – это граница между КНДР и Южной Кореей, которая одновременно является и линией фронта. Формально страны находятся в состоянии войны с 1950 года.

Коротко об обострении между КНДР и Южной Кореей