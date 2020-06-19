Военные КНДР зашли в демилитаризованную зону, – СМИ
В демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР есть около 150 постов, которые солдаты покинули после сентябрьского договора 2018 года. В части из них уже заметили военных из Северной Кореи.
Что известно о вводе войск КНДР в демилитаризованную зону
КНДР якобы не вводит войска в ДМЗ (демилитаризованную зону) скрыто, а наоборот – информирует соседей об усилении своего военного присутствия в приграничных районах. Об этом пишет издание Yonhap.
Напомним 15 июня КНДР заявила о намерении ввести войска в демилитаризованную зону
В частности, в среду, 17 июня, штаб армии КНДР заявил о создании "постов гражданской полиции". Напомним, они раньше существовали, но их отменили в соответствии с межкорейским военным соглашением в 2018 году.
Однако военных КНДР уже замечают в пустых постах в буферной зоне. А в комплексе Кесонг, где КНДР взорвала офис связей с Южной Кореей, северокорейских солдат заметили целую сотню.
Как реагируют на эту информацию в Южной Корее
Несмотря на информацию в СМИ, официальный Сеул не подтверждает сведения об опасном продвижении северокорейцев.
В частности, представитель комитета начальников штабов Юга полковник Ким Чен Рак на брифинге в четверг, 18 июня, отдельно подчеркнул:
- "Мы внимательно следим за северокорейскими военными движениями. Каких-либо прямых и видимых действий не обнаружено".
В то же время Рак предупредил, что КНДР "заплатит цену", если действительно пойдет на провокационные военные действия против Сеула.
Коротко об обострении между КНДР и Южной Кореей
- 9 июня КНДР резко оборвала с Южной Кореей общение: мол, переговоры вызывают "только разочарование".
- 13 июня сестра Ким Чен Ына – Ким Е Чжон – заявила, что Пхеньян готов привлечь армию для мести южнокорейцам за агитацию, которую те позволяют себе совершать.
- 15 июня в Южной Корее напомнили о "духе примирения", однако КНДР в ответ заявила, что намерена ввести в демилитаризованную зону армию.