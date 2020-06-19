У демілітаризованій зоні між Південною Кореєю та КНДР є приблизно 150 постів, які солдати покинули після вересневої угоди 2018 року. У частині з них вже помітили військових із Північної Кореї.

Що відомо про введення військ КНДР у демілітаризовану зону

КНДР начебто не вводить війська у ДМЗ (демілітаризовану зону) приховано, а навпаки – інформує сусідів про посилення своєї військової присутності у прикордонних районах. Про це пише видання Yonhap.

Нагадаємо 15 червня КНДР заявила про намір ввести війська у демілітаризовану зону

Зокрема, у середу, 17 червня, штаб армії КНДР заявив про створення "постів цивільної поліції". Нагадаємо, вони раніше існували, але їх скасували відповідно до міжкорейської військової угоди у 2018 році.

Однак військових КНДР вже помічають у пустих постах у буферній зоні. А в комплексі Кесонг, де КНДР підірвала офіс зв'язків із Південною Кореєю, північнокорейських солдатів помітили цілу сотню.

Як реагують на цю інформацію у Південній Кореї

Попри інформацію у ЗМІ, офіційний Сеул не підтверджує відомості про небезпечне просування північнокорейців.

Зокрема, представник комітету начальників штабів Півдня полковник Кім Чен Рак на брифінгу у четвер, 18 червня, окремо наголосив:

"Ми уважно стежимо за північнокорейськими військовими рухами. Будь-яких прямих і видимих дій не виявлено".

Водночас Рак попередив, що КНДР "заплатить ціну", якщо дійсно чинитиме провокаційні військові дії проти Сеула.

Демілітаризована зона – це кордон між КНДР та Південною Кореєю, який водночас є й лінією фронту. Формально країни перебувають у стані війни з 1950 року.

Коротко про загострення між КНДР та Південною Кореєю