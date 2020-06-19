Військові КНДР зайшли у демілітаризовану зону, – ЗМІ
У демілітаризованій зоні між Південною Кореєю та КНДР є приблизно 150 постів, які солдати покинули після вересневої угоди 2018 року. У частині з них вже помітили військових із Північної Кореї.
Що відомо про введення військ КНДР у демілітаризовану зону
КНДР начебто не вводить війська у ДМЗ (демілітаризовану зону) приховано, а навпаки – інформує сусідів про посилення своєї військової присутності у прикордонних районах. Про це пише видання Yonhap.
Нагадаємо 15 червня КНДР заявила про намір ввести війська у демілітаризовану зону
Зокрема, у середу, 17 червня, штаб армії КНДР заявив про створення "постів цивільної поліції". Нагадаємо, вони раніше існували, але їх скасували відповідно до міжкорейської військової угоди у 2018 році.
Однак військових КНДР вже помічають у пустих постах у буферній зоні. А в комплексі Кесонг, де КНДР підірвала офіс зв'язків із Південною Кореєю, північнокорейських солдатів помітили цілу сотню.
Як реагують на цю інформацію у Південній Кореї
Попри інформацію у ЗМІ, офіційний Сеул не підтверджує відомості про небезпечне просування північнокорейців.
Зокрема, представник комітету начальників штабів Півдня полковник Кім Чен Рак на брифінгу у четвер, 18 червня, окремо наголосив:
- "Ми уважно стежимо за північнокорейськими військовими рухами. Будь-яких прямих і видимих дій не виявлено".
Водночас Рак попередив, що КНДР "заплатить ціну", якщо дійсно чинитиме провокаційні військові дії проти Сеула.
Коротко про загострення між КНДР та Південною Кореєю
- 9 червня КНДР різко обірвала з Південною Кореєю спілкування, бо, мовляв, перемовини викликають "лише розчарування".
- 13 червня сестра Кім Чен Ина – Кім Е Чжон – заявила, що Пхеньян готовий залучити армію для помсти південнокорейцям за агітацію, яку ті дозволяють собі здійснювати.
- 15 червня у Південній Кореї нагадали про "дух примирення", однак КНДР у відповідь заявила, що має намір ввести у демілітаризовану зону армію.