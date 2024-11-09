Сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление стратегических коммуникаций ВСУ. Библию нашли еще в 2023 году неподалеку Северска Донецкой области.

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Куда военные передали найденную Библию

Старинную Библию нашли бойцы 4 линейного батальона Президентской бригады. Они заметили, что книга находилась в разбитой стене.

Библия, которую нашли военные / Фото СтратКом ВСУ

Военные, что нашли ее, даже не уверены, знали ли о ее существовании последние хозяева дома. Бойцы передали книгу в Службу военных капелланов ВСУ,

– говорится в сообщении.

В СтратКоми ВСУ отметили, что если владелец Библии не будет установлен, в будущем ее передадут в музей.

К слову, после ракетного удара по Львову в начале сентября, в сети распространили фото на котором можно увидеть что статуя Божьей Матери, которая была расположена на доме, выдержала российский обстрел и осталась невредимой. Это фото распространил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.