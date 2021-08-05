Солдаты говорят, что выполнять такую ​​деятельность им даже в радость. Ведь так они могут помочь детям с инвалидностью, которые там учатся.

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Военный из США Трэвис Вайнберг рассказал, что они с собратьями разобрали на чердаке 5 дымоходов, которые не работают. Это сделано для того, чтобы потом обустроить на мансарде пространство, пригодное для использования.

В Краковецкой школе-интернате отметили, благодаря натовским волонтерам они смогли сэкономить деньги. Их впоследствии используют для завершения ремонта.

Вместе с ними приехали военные литовской армии, которые тоже присоединяются. Потому что работы очень много. Побелены уже классы, еще должны покрасить пол,

– отметила директор учебно-реабилитационного центра Наталья Франко.

В интернате учатся почти 50 детей. Некоторые из учеников – сироты, поэтому они здесь и учатся, и живут. Поэтому достойные условия просто необходимы – от комфортных кроватей до удобных туалетов.

Военные помогают интернату с 2017 года

Военные взяли шефство над реабилитационным центром еще в 2017 году. И, как эстафету, передают каждой следующей ротации служащих.

"Общественные работы, особенно когда еще и можно помочь детям, очень близки моему сердцу. Я сказала себе, если у нас есть шанс помочь, поэтому поедем и сделаем это", – подчеркнула американская военная Миранда Моэн.

Кроме помощи с ремонтом, бойцы помогают устраивать интересный досуг для воспитанников центра.

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