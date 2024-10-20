Профессиональные армии стран НАТО никогда не воевали в таких условиях, как ВСУ. Они бы не выдержали. Такое мнение высказал в интервью "Суспільному" Ярослав Галас, пресс-офицер 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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Натовская пехота не выдержала бы

По словам пресофицера, 128 горно-штурмовая бригада – огромная и разнообразная структура. Самые тяжелые задачи выпадают на долю именно пехотным подразделениям. Применение дронов немного облегчило пехотинцам жизнь с начала вторжения, однако условия, в которых они сейчас воюют, остаются сверхсложными.

Пехотинцы всегда на передовой – ходят на штурмы, отбивают атаки, прячутся от артиллерии, управляемых авиабомб, пулеметного и автоматного огня, тех же дронов.

То, что приходится выдерживать нашей пехоте, в будущем, наверняка, войдет в учебники об экстремальных физических и психических условиях выживания человека,

– отмечает Галас.

По мнению военного, пехота профессиональных армий НАТО никогда не согласилась бы воевать в таких условиях – при абсолютном доминировании противника в воздухе, при большом преимуществе артиллерии, боеприпасов, бронетехники, личного состава.

Выдержали бы американцы условия, в которых воюет наша пехота? Да они бы в них просто не воевали. А наши пехотинцы воюют и выдерживают, потому что у них нет другого выбора,

– подчеркнул офицер пресс-службы.

Галас заметил, что в пехотных подразделениях абсолютное большинство – мобилизованные, простые люди, пришедшие в ВСУ из гражданской жизни.

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