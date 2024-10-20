Професійні армії країн НАТО ніколи не воювали в таких умовах, як ЗСУ. Вони б не витримали. Таку думку висловив в інтерв'ю "Суспільному" Ярослав Галас, пресофіцер 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

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Натівська піхота не витримала б

За словами пресофіцера, 128 гірсько-штурмова бригада – величезна й різноманітна структура. Найважчі завдання випадають на долю саме піхотним підрозділам. Застосування дронів трохи полегшило піхотинцям життя з початку вторгнення, однак умови, у яких вони зараз воюють, залишаються надскладними.

Піхотинці завжди на передовій – ходять на штурми, відбивають атаки, ховаються від артилерії, керованих авіабомб, кулеметного й автоматного вогню, тих же дронів.

Те, що доводиться витримувати нашій піхоті, у майбутньому, напевно, ввійде в підручники про екстремальні фізичні й психічні умови виживання людини,

– зазначає Галас.

На думку військового, піхота професійних армій НАТО ніколи не погодилася б воювати у таких умовах – за абсолютного домінування противника в повітрі, при великій перевазі артилерії, боєприпасів, бронетехніки, особового складу.

Чи витримали б американці умови, в яких воює наша піхота? Та вони б у них просто не воювали. А наші піхотинці воюють і витримують, бо в них немає іншого вибору,

– підкреслив офіцер пресслужби.

Галас зауважив, що у піхотних підрозділах абсолютна більшість – мобілізовані, прості люди, що прийшли в ЗСУ з цивільного життя.

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