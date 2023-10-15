Сотрудники СБУ атаковали российскую подстанцию Красная Яруга. Об этом сообщили источники 24 Канала.

Кстати Военные объекты в Курской области остались без электроэнергии после удара дронов СБУ

Военные объекты оккупантов остались без света

Пока минобороны страны-террориста грезит, как "уничтожило очередные украинские беспилотники" в Белгородской области, наши источники поделились кадрами успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга. К слову, именно к ней, в частности, были подключены военные объекты российских захватчиков.

На видео ясно видно, как беспилотники метко и мощно отработали по цели. СБУ предупредила оккупантов, что блэкаут – это ответ на многочисленные массированные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Более того, это реальность, которая уже стоит у россиян на пороге.

Как СБУ ударила по российской подстанции: смотрите видео

Россияне жалуются на громкий "хлопок"

Заметим, что в белгородских телеграм-каналах жаловались на очень громкий "хлопок" над областью.

Кстати, так называемый губернатор заявил, что в поселке Красная Яруга "с БПЛА сброшены два взрывных устройства".

Гладков уверял, что никто "не пострадал". В то же время признал, что в результате атаки "нарушено электроснабжение".