Как сообщают источники 24 Канала, блекаут в Курской области 5 октября произошел в рамках "подготовки" российских войск к осенне-зимнему периоду. Дроны СБУ атаковали электроподстанцию.

Смотрите также Бой за Тузлу – "стрелять на поражение": как Россия едва не начала войну с Украиной 20 лет назад

Россияне перенимают опыт украинцев

Военные объекты России были подключены к электроподстанции в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково Курской области. Она пострадала от атаки дронов Службы безопасности Украины.

Как следствие – российские военные начинают активно перенимать прошлогодний опыт украинцев, когда электроэнергии не было несколько суток, сказал источник.



Курская область частично без света из-за атаки СБУ / Фото СБУ

В то же время, это уже не впервые СБУ устраивает блекаут в Курской области. Предыдущий был 29, а до этого – 26 сентября. Тогда попали в электроподстанции, от которых питались важные военные объекты россиян. В общей сложности, Служба безопасности организовала уже 7 подобных атак, от которых существенно пострадала инфраструктура страны-агрессорки.

Спецоперации СБУ: последние новости