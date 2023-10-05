Как сообщают источники 24 Канала, блекаут в Курской области 5 октября произошел в рамках "подготовки" российских войск к осенне-зимнему периоду. Дроны СБУ атаковали электроподстанцию.
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Россияне перенимают опыт украинцев
Военные объекты России были подключены к электроподстанции в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково Курской области. Она пострадала от атаки дронов Службы безопасности Украины.
Как следствие – российские военные начинают активно перенимать прошлогодний опыт украинцев, когда электроэнергии не было несколько суток, сказал источник.
Курская область частично без света из-за атаки СБУ / Фото СБУ
В то же время, это уже не впервые СБУ устраивает блекаут в Курской области. Предыдущий был 29, а до этого – 26 сентября. Тогда попали в электроподстанции, от которых питались важные военные объекты россиян. В общей сложности, Служба безопасности организовала уже 7 подобных атак, от которых существенно пострадала инфраструктура страны-агрессорки.
Спецоперации СБУ: последние новости
- Наши военные 21 сентября ударили по секретной базе российских захватчиков в Мелитополе. В результате ракетного удара наши военные вместе с силовиками нанесли ущерб российским захватчикам. В частности, известно, что ранен командующий 58 армией России, которая воюет на Запорожском направлении.
- Также 21 сентября СБУ совместно с ВМС Украины поразили военный аэродром в оккупированном Крыму. Известно, что для атаки спецслужбы использовали украинские ракеты "Нептун". Известно, что там находились по меньшей мере 12 боевых самолетов Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь". Кроме этого, там готовили операторов дронов Mohajer. Русские их используют для координации ударов, а также непосредственно для осуществления террора.
- 22 сентября стало известно об атаке на штаб Черноморского флота России. Этот удар подтвердили и во ВСУ, и даже во враждебном минобороны. Удар нанесли как раз во время совещания руководящего состава . Именно поэтому российские генералы ранены, есть потери. Силы специальных операций рассказали, как все происходило. В частности, они передали данные воздушным силам для нанесения поражения. Дальше уже свою работу проделали они.