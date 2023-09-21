Об этом стало известно 21 сентября 2023 года. Источники 24 Канала в СБУ рассказали, что провели операцию на днях.

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Что известно об успешном ударе Украины по врагам в Мелитополе

Источники 24 Канала сообщили, что Служба безопасности Украины обнаружила – российские захватчики организовали свой штаб на местном моторном заводе.

Информацию передали военным, а затем вместе с ними – отработали по цели,

– рассказали источники в СБУ.

В результате ракетного удара наши военные вместе с силовиками нанесли ущерб российским захватчикам. В частности, известно, что:

ранен командующий 58 армией России, которая воюет на Запорожском направлении;

ранен начальник штаба той же 58 армии России;

пострадали еще несколько десятков вражеских офицеров;

ориентировочно десять офицеров – мертвые.



Последствия прилета по оккупантам в Мелитополе / Фото источников 24 Канала

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