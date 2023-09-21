Об этом стало известно 21 сентября 2023 года. Источники 24 Канала в СБУ рассказали, что провели операцию на днях.
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Что известно об успешном ударе Украины по врагам в Мелитополе
Источники 24 Канала сообщили, что Служба безопасности Украины обнаружила – российские захватчики организовали свой штаб на местном моторном заводе.
Информацию передали военным, а затем вместе с ними – отработали по цели,
– рассказали источники в СБУ.
В результате ракетного удара наши военные вместе с силовиками нанесли ущерб российским захватчикам. В частности, известно, что:
- ранен командующий 58 армией России, которая воюет на Запорожском направлении;
- ранен начальник штаба той же 58 армии России;
- пострадали еще несколько десятков вражеских офицеров;
- ориентировочно десять офицеров – мертвые.
Последствия прилета по оккупантам в Мелитополе / Фото источников 24 Канала
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Украина атаковала военный аэродром оккупантов в Саках
- Источники 24 Канала сообщили, что СБУ и Военно-морские силы ВСУ ударили по военному аэродрому россиян в Саках в оккупированном Крыму.
- Украине известно, что именно на этом аэродроме российские захватчики хранили, по меньшей мере, 12 боевых самолетов Су-24 и Су-30 и ПЗРК "Панцирь". Также там Кремль готовил операторов дронов Mojaher, которые враги используют, чтобы координировать удары и терроризировать Украину.
- Наши военные использовали тактику "перегрузки": сначала выпустили беспилотники, которые отвлекли ПВО, а затем уже ударили по оккупантам ракетой "Нептун". Известно, что у оккупантов есть потери в технике.