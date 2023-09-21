Про це стало відомо 21 вересня 2023 року. Джерела 24 Каналу в СБУ розповіли, що здійснили операцію днями.

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Що відомо про успішний удар України по ворогах у Мелітополі

Джерела 24 Каналу повідомили, що Служба безпеки України виявил – російські загарбники організували свій штаб на місцевому моторному заводі.

Інформацію передали військовим, а потім разом з ними – відпрацювали по цілі,

– розповіли джерела в СБУ.

Внаслідок ракетного удару наші військові разом з силовиками завдали шкоди російським загарбникам. Зокрема, відомо, що:

​ поранено командувача 58 армії Росії, яка воює на Запорізькому напрямку;

поранено начальника штабу тієї ж 58 армії Росії;

58 армії Росії; постраждало ще декілька десятків ворожих офіцерів;

орієнтовно десять офіцерів з них – мертві.



Наслідки прильоту по окупантах в Мелітополі / Фото джерел 24 Каналу в СБУ

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