Про це стало відомо 21 вересня 2023 року. Джерела 24 Каналу в СБУ розповіли, що здійснили операцію днями.
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Що відомо про успішний удар України по ворогах у Мелітополі
Джерела 24 Каналу повідомили, що Служба безпеки України виявил – російські загарбники організували свій штаб на місцевому моторному заводі.
Інформацію передали військовим, а потім разом з ними – відпрацювали по цілі,
– розповіли джерела в СБУ.
Внаслідок ракетного удару наші військові разом з силовиками завдали шкоди російським загарбникам. Зокрема, відомо, що:
- поранено командувача 58 армії Росії, яка воює на Запорізькому напрямку;
- поранено начальника штабу тієї ж 58 армії Росії;
- постраждало ще декілька десятків ворожих офіцерів;
- орієнтовно десять офіцерів з них – мертві.
Наслідки прильоту по окупантах в Мелітополі / Фото джерел 24 Каналу в СБУ
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Україна атакувала військовий аеродром окупантів в Саках
- Джерела 24 Каналу повідомили, що СБУ та Військово-морські сили ЗСУ вдарили по військовому аеродрому росіян в Саках, що в окупованому Криму.
- Україні відомо, що саме на цьому аеродромі російські загарбники зберігали щонайменше 12 бойових літаків Су-24 і Су-30 та ПЗРК "Панцир". Також там Кремль готував операторів дронів "Mojaher", які вороги використовують, щоб координувати удари та тероризувати Україну.
- Наші військові використали тактику "перевантаження": спочатку випустили безпілотники, які відвернули увагу ППО, а потім вже вдарили по окупантах ракетою "Нептун". Відомо, що в окупантів є втрати в техніці.