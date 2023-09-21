Це дуже впливає на загальну ситуацію в Криму. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, зазначивши, що знищення Кримського мосту призведе до політичної смерті диктатора Владіміра Путіна, а потім й до фізичної.

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Головне – не зупинятися

Звільнення Криму розпочалося з квітня 2022 року й зараз ми перебуваємо на напрямку дистанційної деокупації. Завдяки атакам по військових об'єктах у Криму настрої у місцевого населення стали позитивні. Люди не бояться активніше проявляти свою проукраїнську позицію.

"Треба продовжувати. Вчора вночі ми трохи розуміли, що у Верхньосадовому було. Це за Бахчисараєм у напрямку Севастополя. Ми розуміємо, що за об'єкти довкола Сак. Це Новофедорівка, аеродром. Це Джанкойські військові бази", – мовив Чийгоз.

Важливо! Вночі 21 вересня понад 20 дронів атакували різні куточки окупованого Криму. Місцеві жителі припускають, що це "найбільша атака безпілотників на Півострів". Ймовірно, ціллю атаки були місця концентрації окупаційних військ. Під ударами опинилися Саки, Євпаторія, Сімферополь, Севастополь, Балаклава.

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Кримчани живуть надією

Останньою крапкою дистанційного визволення Криму буде руйнування мосту. Від однієї лише думки про це російських колаборантів підкидає. Зі страху зрадники починають вигадувати різні нісенітниці буцімто законна влада Криму закликає підірвати Кримський міст, не думаючи про своїх громадян.

Ні, ми якраз за них й переймаємося. Понад 9 років окупації. Люди живуть надією в те, що Збройні Сили визволить півострів й в українському Криму буде майбутнє для їхніх дітей,

– зауважив голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Зараз ті, хто ще вчора на інформаційному фронті закликав підтримувати окупантів, вже виїжджають в Туреччину, а звідти й в інші країни. Однак зрадники, через яких тисячі людей пролили кров, будуть покарані. Зокрема, нещодавно відкрили кримінальну справу проти так званого директора ОТРК Крим. Тепер на нього чекає розшук й вирок.

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