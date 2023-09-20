Політтехнолог Борис Тизенгаузен в ефірі 24 Каналу припустив, що далі удари по військових об'єктах в Криму можуть набувати масованішого характеру. У такий спосіб Україна знищуватиме все те, що Росія незаконно розмістила на півострові.

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Поступово знищуємо ворога

Вранці 20 вересня у Севастополі пролунали потужні вибухи. У Головному управлінні розвідки підтвердили ракетну атаку по місцях розташування російської техніки на тимчасово окупованому півострові.

Думаю, це продовження багатоходової операції, яку проводять наші ГУР, СБУ та Збройні Сили. Вона полягає в послідовному знищенні "очей" російської ППО,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Спочатку росіян вигнали зі Зміїного, позбавили їх можливості звідти контролювати акваторію Чорного моря. Потім була проведена геніальна спецоперація на "вишках Бойка", звідти демонтували ретранслятори. У такий спосіб ще більше зменшили "видимість" для окупантів в акваторії Чорного моря.

"Знищуємо "очі" росіян і здатність їхніх систем ППО захищати Чорноморський флот і численні військові бази. Думаю, закономірним продовженням цього є масованіші удари дронами та ракетами всього того, що незаконно розташоване в Криму", – зазначив політтехнолог.

Ймовірно, ця тенденція лише посилюватиметься найближчим часом. Росіяни фізично не можуть перетягнути нові С-400, які також нещодавно знищили в Криму.

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План "стримування і відплати"

Крім того, перед окупантами стоїть дилема, скільки кораблів виводити в сторону Новоросійська для захисту бухти і скільки залишити біля Криму.

Для нас це добре, бо що менше в Криму кораблів, то менша ймовірність, що запускатимуть з акваторії Чорного моря "Калібри". До того ж нещодавно ми "мінуснули" підводний човен "Ростов-на-Дону" – носія "Калібрів",

– зауважив Тизенгаузен.

До слова, нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов сказав, що якщо росіяни почнуть бити по об'єктах української енергоструктури – Україна готуватиме план "стримування та відплати".

"Стримування, я так розумію, це про знищення тих самих носіїв – кораблів, підводних човнів та літаків. А відплата – це те, що прилетить росіянам у відповідь. Чудовий план", – підсумував політтехнолог.

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