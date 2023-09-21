Про це 24 Каналу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, зауваживши, що заходи продовжуватимуться. До слова, росіяни заявляли, що чули вибухи у низці населених пунктів тимчасово окупованого півострова.

До теми Україна атакувала військовий аеродром окупантів в Саках: показуємо на карті, де він

"Можемо привідкрити, що цієї ночі були події не лише на тимчасово окупованих українських територіях. Дуже важливі події в Криму, звичайно. Справді знакові, але так само і на території самої так званої Росії", – сказав Юсов.

Представник української розвідки додав, що мовиться про об'єкти, які пов'язані з логістикою росіян. Зокрема, із забезпеченням логістичних можливостей, а також паливно-мастильними матеріалами.

Що відомо про нічні події в Росії: дивіться відео

Ударів буде більше

Уночі 21 вересня Служба безпеки України разом з Військово-Морськими Силами вдарили по військовому аеродрому в окупованому Криму. Для цього використали українські ракети "Нептун". У пабліках окупантів заявили про "наймасштабнішу атаку" дронів на Крим.

Андрій Юсов зазначив, що події цієї ночі показують, що інтенсивність, динаміка дій українських Сил безпеки й оборони зростає й зростатиме й надалі.

Стосовно "наймасовішої" – думаю, нехай рахують окупанти. Ми повинні діяти далі собі за своїми планами,

– наголосив представник української розвідки.