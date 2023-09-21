Журналисты опубликовали первые спутниковые снимки после удара по командному пункту Черноморского флота России возле поселка Верхнесадово в оккупированном Крыму. В ВСУ накануне подтвердили, что там был нанесен успешный удар.

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В результате удара повреждено по меньшей мере одно здание

На свежих спутниковых снимках Planet Labs за 21 сентября видно, что в результате взрывов 20 сентября на этой территории было повреждено по меньшей мере одно здание, часть которого была уничтожена.

Командный пункт Черноморского флота России до и после удара / Фото "Схемы"

Как сообщает "Радио Свобода", там размещен 744-й Центр связи командования Черноморского флота России.

Удар по командному пункту Черноморского флота: детали

В районе Севастополя в оккупированном Крыму 20 сентября прогремели мощные взрывы.

Представитель ГУР Андрей Юсов 20 сентября подтвердил 24 Каналу ракетную атаку по местам дислокации российской техники в оккупированном Крыму.

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Он отметил, что в оккупированном Крыму продолжается комплекс мероприятий украинских Сил безопасности и обороны. По его словам, цель этих плановых мер – ослабить позиции врага, потому что сейчас Крым является логистическим хабом для переброски на другие участки фронта сил и средств оккупантов.

В то же время так называемые оккупационные администрации Севастополя сообщали, что в Верхнесадовом и Каче силы российского ПВО якобы сбили беспилотники, после чего начался пожар.

Позже ставленник Кремля в оккупированном Севастополе Михаил Развожаев заявил о якобы "отражении ракетной атаки". Как свидетельствуют спутниковые снимки, все заявления оккупантов оказались ложью.