Эту информацию уже подтвердили в СтратКоме ВСУ. Где раздались взрывы и где размещался российский флот – передает 24 Канал.
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Вблизи Севастополя атаковали российский флот
В среду, 20 сентября, в Севастополе прогремели мощные взрывы. После этого в небо поднялся густой столб дыма, однако оккупационные власти и ФСБ спешно успокаивали местных, что якобы все сбило российское "пе-ве-о", а ракеты, которыми пытались атаковать объекты, якобы ликвидированы.
Впрочем, в ВСУ уже подтвердили успешную отработку по Черноморскому флоту России, базировавшемуся возле Верхнесадового вблизи временно оккупированного Севастополя.
Смотрите на карте, где прозвучали взрывы
Что известно о ВерхнесадовомВерхнесадовое – это село, расположенное в долине реки Бельбек в 31 километре северо-восточнее Севастополя. По последним данным, в населенном пункте проживало более 2000 человек. До аннексии полуострова россиянами в Верхнесадовом не было никаких военных объектов.
Вблизи Севастополя было неспокойно
- После обеда 20 сентября в местных телеграм-каналах начали сообщать о взрывы в районе Севастополя. По информации свидетелей, вблизи главной нефтебазы Черноморского флота в Инкермане был замечен дымовой занавес. Как сообщали в местных пабликах, также было громко в Бахчисарайском районе, а также у аэродромов Бельбек и Кача.
- Местные жители запечатлели на видео пролет ракеты над Крымом. Также в сети сообщалось, что над полуостровом также летали неизвестные дроны. Местные заявляли, что ракеты атаковали воинскую часть в районе Верхнесадового.
- Позже в ГУР подтвердили ракетные удары по территории временно оккупированного Крыма. Представитель разведки Андрей Юсов заявил, что продолжается комплекс мер украинских сил безопасности и обороны и удары по объектам противника по временно оккупированному Крыму – плановая работа. Он подчеркнул, что эти меры направлены на ослабление позиций противника.