Цю інформацію вже підтвердили в СтратКомі ЗСУ. Де пролунали вибухи та де розміщувався російський флот – передає 24 Канал.
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Поблизу Севастополя атакували російський флот
У середу, 20 вересня, поблизу Севастополя прогриміли потужні вибухи. Після цього у небо здійнявся густий стовп диму, проте окупаційна влада та ФСБ поспіхом заспокоювали місцевих, що буцімто усе збило російське "пе-ве-о", а ракети, якими намагалися атакувати об'єкти, буцімто ліквідовані.
Втім, у ЗСУ вже підтвердили успішне відпрацювання по Чорноморському флоту Росії, який базувався біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя.
Дивіться на карті, де прогриміли вибухи
Що відомо про ВерхньосадовеВерхньосадове – це село, яке розташоване в долині річки Бельбек за 31 кілометр на північний схід від Севастополя. За останніми даними, у населеному пункті проживало понад 2 000 осіб. До анексії півострова росіянами у Верхньосадовому не було жодних військових об'єктів.
Поблизу Севастополя було неспокійно
- Пообіді 20 вересня у місцевих телеграм-каналах почали повідомляти про вибухи у районі Севастополя. За інформацію свідків, поблизу головної нафтобази Чорноморського флоту в Інкермані помітили димову завісу. Як повідомляли у місцевих пабліках, також гучно було в Бахчисарайському районі, а також біля аеродромів Бельбек та Кача.
- Місцеві жителі зафіксували на відео проліт ракети над Кримом. Також у мережі повідомляли, що над півостровом також літали невідомі дрони. Місцеві заявляли, що ракети атакували військову частину в районі Верхньосадового.
- Згодом у ГУР підтвердили ракетні удари по території тимчасово окупованого Криму. Представник розвідки Андрій Юсов заявив, що триває комплекс заходів українських сил безпеки та оборони й удари по об'єктах противника по тимчасово окупованому Криму є плановою роботою. Він наголосив, що ці заходи спрямовані на послаблення позицій ворога.