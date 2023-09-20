Цю інформацію вже підтвердили в СтратКомі ЗСУ. Де пролунали вибухи та де розміщувався російський флот – передає 24 Канал.

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Поблизу Севастополя атакували російський флот

У середу, 20 вересня, поблизу Севастополя прогриміли потужні вибухи. Після цього у небо здійнявся густий стовп диму, проте окупаційна влада та ФСБ поспіхом заспокоювали місцевих, що буцімто усе збило російське "пе-ве-о", а ракети, якими намагалися атакувати об'єкти, буцімто ліквідовані.

Втім, у ЗСУ вже підтвердили успішне відпрацювання по Чорноморському флоту Росії, який базувався біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

Дивіться на карті, де прогриміли вибухи

Що відомо про Верхньосадове Верхньосадове – це село, яке розташоване в долині річки Бельбек за 31 кілометр на північний схід від Севастополя. За останніми даними, у населеному пункті проживало понад 2 000 осіб. До анексії півострова росіянами у Верхньосадовому не було жодних військових об'єктів.

Поблизу Севастополя було неспокійно