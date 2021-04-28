Украинские военные 58 отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского подтвердили гибель побратима Ивана Ковалёвского на Донбассе 26 апреля.

Командование бригады и весь личный состав выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины: "Светлая и вечная память Герою!".

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Опять безвозвратная потеря. С грустью сообщаем о гибели нашего друга, воина, собрата. 26 апреля 2021 года на Востоке Украины во время несения службы на наблюдательном посту был смертельно ранен солдат Ковалёвский Иван Иванович,

– отметили военные.

Что известно о смерти воина

В штабе ООС сначала не сообщали о смерти украинского воина. Однако позже, в комментарии 24 каналу, все же подтвердили информацию, но не уточнили причину гибели.

Тем не менее, директор Далешовской общеобразовательной школы, которую окончил Иван Ковалёвский, Ярема Сташков рассказал, что узнал о трагедии от семьи павшего защитника.

По его словам, командир части общался с сыном героя и проинформировал его о смертельном ранении отца – пуля вражеского снайпера прошила позвоночник и брюшную полость.

Иван ранее получил тяжелое ранение

Также известно, что в 2015 году защитник уже получал ранение в тогда еще зоне АТО. Он подорвался на растяжке и получил тяжелые травмы.

Лечился Иван Ковалевский в Днепропетровском госпитале. Впоследствии военный снова вернулся на фронт.

Важно! Иван Ковалёвский проживал в Днепре. Ему было 48 лет. У погибшего осталась жена и двое детей.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника.

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