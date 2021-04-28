Українські військові 58 окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського підтвердили загибель побратима Івана Ковальовського на Донбасі 26 квітня.

Командування бригади та весь особовий склад висловили щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України: "Світла і вічна пам'ять Герою!".

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Знову безповоротна втрата. З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 26 квітня 2021 року на Сході України під час несення служби на спостережному посту був смертельно поранений солдат Ковальовський Іван Іванович,

– зазначили військові.

Що відомо про смерть воїна

У штабі ООС спершу не повідомляли про смерть українського воїна. Однак пізніше, у коментарі 24 каналу, все ж підтвердили інформацію, але не уточнили причину загибелі.

Водночас директор Далешівської загальноосвітньої школи, яку закінчив Іван Ковальовський, Ярема Сташків розповів, що дізнався про трагедію від родини полеглого захисника.

За його словами, командир частини спілкувався з сином Героя та поінформував його про смертельне поранення батька – куля ворожого снайпера прошила хребет та черевну порожнину.

Іван раніше отримав важке поранення

Також відомо, що у 2015 році захисник вже отримував поранення у тоді ще зоні АТО. Він підірвався на розтяжці та зазнав важких травм.

Лікувався Іван Ковальовський у Дніпропетровському госпіталі. Згодом військовий знову повернувся на фронт.

Важливо! Іван Ковальовський проживав у Дніпрі. Йому було 48 років. У загиблого залишилась дружина та двоє дітей.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого українського захисника.

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