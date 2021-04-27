На фронті 27 квітня на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. Один український воїн загинув, ще 3 – отримали поранення.

Трагічний інцидент трапився у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", однак наразі невідомо, в якому саме населеному пункті.

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Внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав травмування несумісні з життям,

– повідомили у штабі ООС.

Окрім того, ще 3 військовослужбовці отримали бойові травмування. Воїнів доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров'я задовільний.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил України. Обставини трагедії з'ясовують.

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