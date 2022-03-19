По его словам, Путин использует страх и террор как политическое оружие, как против Украины, так и против Европы.

Важно И в один момент повалились потолки, выбило окна, – житель Ирпеня рассказал об аде из-за России

Он отметил, что развязанная война против мирного населения, а также сообщения о похищении парамедиков еще раз раскрывают гадкий характер путинской диктатуры.

Страх – его мафиозный метод. Путин хочет, чтобы его боялись все, а он ничего не боялся. Но он уже в страхе перед идеями демократии и свободы. Идеями, которые он давит внутри собственной страны и против которых воюет в Украине,

– заявил Робин Вагнер.

"Военные преступления Путина против Украины квалифицируют путинскую Россию как террористический режим", – подытожил Робин Вагнер.

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