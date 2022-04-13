Впрочем, сейчас просят вернуть эти запчасти, чтобы техника служила обороне нашей страны. Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

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С такой просьбой он обратился к жителям Сумщины.

Военные вооруженных сил призывают всех вернуть запчасти от трофейной российской техники, чтобы она могла полноценно служить обороне нашей страны,

– написал он.

По словам Живицкого, это оборудование представляет лишь коллекционную ценность для человека. Зато для ВСУ – это возможность довести до рабочего состояния заброшенные и завоеванные машины, которые будут оберегать государство.

Обратите внимание! В случае наличия любых запчастей от военной техники, их следует вернуть, позвонив по номеру 0964160325.