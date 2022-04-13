Втім, зараз просять повернути ці запчастини, аби техніка служила обороні нашої країни. Про це заявив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Головне Підкріплення у Маріуполі та ліквідація майже 20 тисяч росіян: головне за 49 день війни

Із таким проханням він звернувся до мешканців Сумщини.

Військові збройних сил закликають всіх повернути запчастини від трофейної російської техніки, аби вона могла повноцінно служити обороні нашої країни,

– написав він.

За словами Живицького, це обладнання не становить лише колекційну цінність для людини. Натомість для ЗСУ – це можливість довести до робочого стану покинуті та завойовані машини, які будуть оберігати державу.

Зверніть увагу! В разі наявності будь-яких запчастин від військової техніки, їх слід повернути, зателефонувавши за номером 0964160325.