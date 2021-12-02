Детали об учениях рассказал командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев. Он подчеркнул, что подразделениям необходимо усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность морского побережья.

Заметьте Россия начала военные учения возле украинских границ

Мы проверяем нашу готовность к боевым действиям в разных сценариях. И, очень приятно, что личный состав укладывается в определенные сроки,

– заявил Наев.

Цель обучения:

повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава;

отработать взаимодействие с другими подразделениями группировки войск;

отработать новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта АТО и ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Учения в Херсонской области: смотрите видео

В Украине состоятся военные учения с НАТО

Пресс-служба Верховной Рады сообщила, что в Украине в 2022 году планируют провести сразу 9 многонациональных военных учений.

В Украину прибудут десятки тысяч военных НАТО.

В целом расходы на тренировку составят 106,5 миллионов гривен. Из них – 52 миллиона на территории Украины.

В течение года в Украине проведут такие учения: "Объединенные Усилия – 2022", "Репид Трайдент – 2022", "Казак Мейс – 2022", "Светлая лавина – 2022" и т.д.

Сообщение Командования объединенных сил ВСУ:

На одном из военных полигонов Херсонщины, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, проведено тактические учения артиллерийских подразделений, которые входят ​в состав группировки войск "Юг".

По словам командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, целью было повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие с другими подразделениями группировки войск и новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта Антитеррористической операции и операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

– Подразделения, прежде всего, должны усовершенствовать способность вовремя и адекватно реагировать на военную опасность с морского побережья, – подчеркнул командующий.

Следует отметить, что подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению десанта условного противника военнослужащие отрабатывают еженедельно, а боевой опыт оказывает положительное влияние на ход тренировок.

– Мы проверяем нашу готовность к боевым действиям в разных сценариях. И очень приятно, что личный состав укладывается в определенные сроки. Пока именно эти качества им понадобятся при выполнении боевых задач, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Вместе победим!