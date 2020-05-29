Два военных самолета B-1b "Лансер" совершили длительный дальний вылет в рамках миссии ССО. Они пролетели над всей Европой и Черноморским регионом, а также интегрировались с украинскими Су-27 "Фланкерами" и Миг-29 "Фулькрумами" и турецкими КС-135.

Потужні фото спільного польоту оприлюднили на сайті Посольства США в Україні.

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Метою місії США було показати відданість союзникам і партнерам, а також подати чіткий стримуючий сигналу будь-якому супротивнику.

Інтеграція нашої стратегічної бомбардувальної присутності над усією Європою доводить, що США, разом із будь-яким союзником чи партнером, готові стримувати та, якщо потрібно, спільно використовувати ці можливості,

– сказав командувач сил ВПС США в Європі та Африці Джефф Гаррігян.

Політ також включав навчання з інтеграції та сумісності з польськими F-16 і МіГ-29 та румунськими F-16 і МіГ-21, що забезпечували супровід та нагляд бойового патрулювання у Чорноморському регіоні.

Для чого потрібно здіснювати спільні польоти

Місії бомбардувальників ознайомлюють екіпажі з повітряними базами, повітряним простором та операціями в різних географічних бойових зонах.

Вони формують досвід та впевненість, і демонструють надійність наших сил в умовах глобального безпекового середовища, яке є більш строкатим і невизначеним, ніж у будь-який інший час нашої історії.