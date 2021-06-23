Это произошло впервые со времен Второй мировой войны. Последний раз военные самолеты США поднимались с 1943 года. Тогда говорилось о британском корабле HMS Victorious.

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Военные самолеты США нанесли удары по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство". Кроме того, в операции приняли участие британские самолеты.

Всего на борту авианосца было 18 самолетов.

Вылет осуществили в рамках операции Великобритании Shader и США Inherent Resolve.

Данные о точном месте операции и пораженных целях пока не обнародуют.

Уникальность события отметил командующий авиакрылом HMS Queen Elizabeth Джеймс Блэкмор.

Это первая боевая задача, выполненная американскими самолетами с иностранного авианосца после вылета с HMS Victorious в южной части Тихого океана в 1943 году,

– заявил военный.

США испытали свой авианосец