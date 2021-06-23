Це сталося вперше з часів Другої світової війни. Востаннє військові літаки США підіймалися з 1943 року. Тоді мовилося про британський корабель HMS Victorious.

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Військові літаки США завдали удари по позиціях бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава". Окрім того, в операції взяли участь британські літаки.

Загалом на борту авіаносця було 18 літаків.

Виліт здійснили у межах операції Великобританії Shader і США Inherent Resolve.

Даних про точне місце операції та уражені цілі наразі не оприлюднюють.

Унікальність події відзначив командувач авіакрилом HMS Queen Elizabeth Джеймс Блекмор.

Це перше бойове завдання, виконане американськими літаками з іноземного авіаносця HMS Victorious у південній частині Тихого океану в 1943 році,

– заявив військовий.

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