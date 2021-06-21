Вибух вже оцінили фахівці з Геологічної служби. Згодом вони оприлюднили дані, що ударна сила відповідала землетрусу магнітудою 3,9 бала.

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Випробування відбулися в Атлантичному океані неподалік від східного узбережжя США.

Наразі авіаносець направили до сухого доку. Там оцінять наслідки вибуху.

Користувачі мережі з усіх куточків світу вражені відео та діляться своїми враженнями у коментарях.

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