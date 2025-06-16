Сейчас активной фазы военных учений не наблюдается. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Есть ли угроза для Украины во время учений

В ГПСУ не исключают "демонстративных действий" или провокаций в направлении украинской границы. По предварительным данным, активная фаза учений будет происходить вглубь территории Беларуси, но риски для Украины остаются.

Наша основная задача – быть готовыми к развитию любых ситуаций,

– сообщил Андрей Демченко.

По словам Демченко, сейчас пограничники изучают, какое количество российских войск планируют привлечь к учениям и где они будут проходить.

В ГПСУ заявили, что сейчас на территории Беларуси не зафиксировано ударных российских группировок, которые могли бы угрожать Украине. В то же время отмечается, что Беларусь и в дальнейшем поддерживает Россию в агрессии против Украины. Поэтому наша страна усиливает обороноспособность на северном направлении.

Напомним, в Беларусь планировали направить от 100 до 150 тысяч российских военных. Тогда сообщалось, что учения на территории Беларуси действительно могут представлять потенциальную угрозу для Украины. Президент Владимир Зеленский ранее предположил, что Россия может использовать эти маневры как повод для новой агрессии. Ведь, по его словам, именно так обычно начинаются ее наступления.