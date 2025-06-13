Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом выразил мнение, что власти Беларуси и Китая не позволят Кремлю начать наступательные действия оттуда.

Смотрите также Беларусь отвела учения "Запад-2025" от границ с ЕС: в ВСУ предупреждают о возможной угрозе

Чем может поплатиться Беларусь

Чтобы осуществить сейчас наступление на Украину с территории Беларуси, по словам Свитана, России надо сосредоточить там ориентировочно 300 тысяч войск. Возникает вопрос, где враг возьмет такое количество бойцов. Как отметил военный эксперт, разве что перебросит из Крыма и сухопутного коридора.

Вряд ли это реально. Теоретически это возможно, но тогда россияне уже сейчас должны начать это делать, перебрасывать туда свои силы. Однако таких действий пока не видно,

– озвучил Свитан.

Полковник запаса ВСУ предположил, что оттуда могут заходить ДРГ, но они и сейчас это делают. Свитан отметил, что вряд ли белорусский режим вместе с китайским позволят россиянам наступление из Беларуси, потому что тогда экономика этой страны будет полностью уничтожена. А в нее в свое время были вложены большие китайские деньги.

"Например, белорусские НПЗ, к которым украинские РСЗО могут достать, другие производственные мощности", – озвучил военный эксперт.

Свитан считает, что большей сейчас является вероятность наступления не на Украину, а определенные действия российской армии против стран Балтии. В частности Эстонии и Латвии.

"Вот это вероятнее, особенно принимая во внимание, что в этих странах сейчас немало "зеленых человечков", туда инфильтрированы россияне. Но опять же, чтобы осуществить определенные операции, нужно развернуть хотя бы 150 – 200 тысячное войско. Сейчас его не видно", – подытожил Свитан.

Отметим, что исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло выразил сомнение, что Россия способна обеспечить заявленное для учений в Беларуси количество своих войск (100 – 150 тысяч человек). Относительно возможного наступления оттуда, он убежден, что если бы у России была возможность привлечь к атаке такой человеческий ресурс, то она бы это сделала в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской областях или на Курщине.