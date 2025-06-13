Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом висловив думку, що влада Білорусі та Китаю не дозволять Кремлю розпочати наступальні дії звідти.

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Чим може поплатитися Білорусь

Аби здійснити зараз наступ на Україну з території Білорусі, зі слів Світана, Росії треба зосередити там орієнтовно 300 тисяч військ. Постає питання, де ворог візьме таку кількість бійців. Як зазначив військовий експерт, хіба що перекине з Криму та сухопутного коридору.

Навряд чи це реально. Теоретично це можливо, але тоді росіяни вже зараз мали б почати це робити, перекидати туди свої сили. Однак таких дій поки що не видно,

– озвучив Світан.

Полковник запасу ЗСУ припустив, що звідти можуть заходити ДРГ, але вони й зараз це роблять. Світан наголосив на тому, що навряд чи білоруський режим разом з китайським дозволять росіянам наступ з Білорусі, бо тоді економіка цієї країни буде повністю знищена. А в неї у свій час було вкладено великі китайські гроші.

"Наприклад, білоруські НПЗ, до яких українські РСЗВ можуть дістати, інші виробничі потужності", – озвучив військовий експерт.

Світан вважає, що більшою наразі є ймовірність наступу не на Україну, а певні дії російської армії проти країн Балтії. Зокрема Естонії та Латвії.

"Ось це ймовірніше, особливо беручи до уваги, що в цих країнах зараз чимало "зелених чоловічків", туди інфільтровані росіяни. Але знову ж таки, аби здійснити певні операції, потрібно розгорнути хоча б 150 – 200 тисячне військо. Наразі його не видно", – підсумував Світан.

Зазначимо, що виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло висловив сумнів, що Росія спроможна забезпечити заявлену для навчань в Білорусі кількість своїх військ (100 – 150 тисяч осіб). Стосовно можливого наступу звідти, він переконаний, що якби у Росії була можливість залучити до атаки такий людський ресурс, то вона б це зробила в Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій областях чи на Курщині.