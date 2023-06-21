Но в этой стране постоянно устраивают такие показательные учения или другие мероприятия. Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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"Для чего – чтобы сковывать наши ресурсы, которые находятся на Севере. Они постоянно там устраивают все эти "спектакли". Кстати, не только на Севере", – подчеркнул Коваленко.
Зачем в Беларуси устраивают показательные учения: смотрите видео
Все, чтобы сковывать находящиеся там подразделения украинской армии для предотвращения угроз. Также сковывают ресурсы и на северо-восточном секторе – это приграничные территории с Россией. То есть, Сумская, Харьковская и Черниговская области. Речь и о юго-западной части – Одесской области на границе с Приднестровьем.
Это действительно достаточно серьезный ресурс, который размещается в этих секторах для предотвращения каких-либо угроз со стороны или Приднестровья, или России или Беларуси,
– отметил военно-политический обозреватель.
Этот ресурс украинской армии можно было использовать безусловно в зоне боевых действий, а также для наступления.
"Как мы видим, россияне пока из-за своих марионеток, таких как Лукашенко и так называемую "Приднестровскую молдавскую республику" заставляют нас держать этот ресурс там. Фактически, им это выгодно", – сказал Александр Коваленко.
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