Имитировали удар по аэропорту: КНДР испытала новую систему ПВО и провела ракетные учения

В ходе испытаний военные проверяли надежность новых материалов, режимы наведения ракеты и способность комплекса распознавать воздушные цели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

Adv

популярные видео

Наращивание ракетных запусков и требования диктатора

Маневрам предшествовал массированный запуск около десятка баллистических ракет малой дальности, который Пхеньян осуществил 29 октября в направлении Японского моря. Снаряды запустили из района города Вонсан, после чего они пролетели примерно 250 километров.

По оценкам военных, во время этих запусков армия КНДР использовала сверхкрупную 600-миллиметровую реактивную систему залпового огня KN-25. Пхеньян утверждает, что эти установки могут оснащаться тактическими ядерными боеголовками Hwasan-31.

Ранее северокорейский диктатор Ким Чен Ын призвал военное командование повысить боеготовность подразделений и активизировать военные учения.

Главная революционная задача командиров рот – завершить боевую подготовку своих подразделений для полной готовности к ведению войны, а путь к ее реализации – радикально улучшить напряженную и интенсивную подготовку– заявил диктатор.

Реклама

Обострение ситуации

Одновременно с военными испытаниями КНДР перебросила ближе к границе с Южной Кореей три 122-миллиметровые самоходные гаубицы. Кроме того, Пхеньян выдвинул обвинения против Сеула в Совете Безопасности ООН.

Поводом для дипломатического конфликта стал инцидент с миной в демилитаризованной зоне 21 сентября. Южная Корея заявила, что боеприпас заложили военные КНДР, нарушив Соглашение о перемирии в Корейской войне.

Командование ООН подтвердило факт нарушения условий перемирия из-за установленной мины, однако Пхеньян отвергает ответственность и угрожает мерами самообороны. Сеул, со своей стороны, призвал к переговорам с целью деэскалации напряженности на границе.