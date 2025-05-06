Это - вклад Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда", Валерия Дубиля, Виты Присяжнюк и партнера Анатолия Шкрибляка.

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Как Благотворительный фонд "Надежда" помогает защитниками

"Когда работает РЭБ – мы живы. Когда его нет – нас ловят, как мишень", – защитник с передовой.

Команда Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" совместно с Валерием Дубилем и партнером Анатолием Шкрибляком продолжает системную поддержку украинских защитников.

За все время войны фонд передал на фронт 250 современных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Во время последней поездки команда доставила еще 20 широкочастотных комплексов РЭБ. Это сверхмощные технологии, которые помогают эффективно противодействовать вражеским дронам и сохранять жизни личного состава.

Фонд уже передал на фронт 250 современных систем РЭБ / Фото, предоставлено 24 Каналу

"Продолжается война дронов, и РЭБ является незаменимой технологией для обороны. Ведь самое ценное, что есть в мире – это человеческая жизнь. Мы должны прилагать максимум усилий для ее сохранения", – отметил председатель наблюдательного совета фонда Валерий Дубиль.

Кроме РЭБ-комплексов, команда фонда также передала необходимые средства для обеспечения стабильной связи и автономной работы подразделений – зарядные станции, генераторы, терминалы Starlink.

География гуманитарной миссии охватила ключевые населенные пункты: Торецк, Славянск, Дружковку, Криворожье. Помощь получили подразделения Вооруженных Сил Украины, среди которых бойцы "Азова", нацгвардейцы, разведчики, пограничники, спецназовцы.

"Мы работаем быстро и точно, чтобы наши защитники имели все необходимое на передовой – не завтра, не когда-то, а сейчас", – подчеркнул Валерий Дубиль.

Благотворительный фонд "Надежда" активно поддерживает военных / Фото, предоставлено 24 Каналу

Партнер фонда Анатолий Шкрибляк также отметил, что системная поддержка военных является общим делом каждого украинца, кто стремится приблизить Победу.

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" уже длительное время поддерживает фронт точечными решениями: системами связи, беспилотниками, медицинским оборудованием, зарядными станциями и критически важной техникой.

Фонд поддерживает фронт точечными решениями / Фото, предоставлено 24 Каналу

Команда фонда не останавливается. Новые задачи уже в работе, ведь каждый день поддержки приближает нашу Победу.