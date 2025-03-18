Лидеры по уплате налогов

Больше всего благотворительных организаций-плательщиков зарегистрировано в Киеве, Львовской и Харьковской областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

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Города, которые уплатили больше всего налогов:

Киев – 1 190 организаций направили в бюджет 854,2 миллиона гривен

Львовская область – 336 организаций уплатили 167 миллионов гривен

Харьковская область – 220 организаций перечислили 145,2 миллиона гривен

Динамика 2025 года

За январь-февраль 2025 года 2 709 благотворительных организаций уже уплатили 395,3 миллиона гривен налогов, что свидетельствует об активной работе сектора.

Какие налоги платят благотворительные организации Согласно законодательству, благотворительные организации освобождены от налога на прибыль, если их доходы используются исключительно для уставной деятельности. В то же время они платят другие обязательные платежи – налоги с заработных плат, аренды, имущества и тому подобное.

Ограничения на административные расходы

В соответствии с Законом "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", такие организации могут тратить на административные расходы до 20% годового дохода.

Однако на период военного положения этот лимит повышен до 25%, чтобы поддержать работников сектора.