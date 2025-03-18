Лідери за сплатою податків

Найбільше благодійних організацій-платників зареєстровано у Києві, Львівській та Харківській областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Державної податкової служби.

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Міста, які сплатили найбільше податків:

Київ – 1 190 організацій спрямували до бюджету 854,2 мільйона гривень

Львівська область – 336 організацій сплатили 167 мільйонів гривень

Харківська область – 220 організацій перерахували 145,2 мільйона гривень

Динаміка 2025 року

За січень-лютий 2025 року 2 709 благодійних організацій вже сплатили 395,3 мільйона гривень податків, що свідчить про активну роботу сектору.

Які податки сплачують благодійні організації Згідно із законодавством, благодійні організації звільнені від податку на прибуток, якщо їхні доходи використовуються виключно для статутної діяльності. Водночас вони сплачують інші обов’язкові платежі – податки із заробітних плат, оренди, майна тощо.

Обмеження на адміністративні витрати

Відповідно до Закону "Про благодійну діяльність та благодійні організації", такі організації можуть витрачати на адміністративні витрати до 20% річного доходу.

Однак на період воєнного стану цей ліміт підвищено до 25%, щоб підтримати працівників сектору.