Как бойцы поддерживают сборную
Военные запустили целый флешмоб в поддержку наших футболистов. К нему присоединились пограничники, моряки, бойцы 95-й десантно-штурмовой бригады и другие.
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Пусть наши ворота будут всегда под замком, как границы нашей независимой Украины,
– сказал один из военных.
Военные запустили флешмоб в поддержку сборной на Евро: смотрите видео
Бойцы отметили, что этот "бой" наша сборная обязательно выиграет, потому что в ее жилах течет казацкая кровь. Они добавили, что на поле наших футболистов будет не 11: "На поле с вами будет 40 миллионов".
Военные пожелали сборной победы и отметили, что они в нее верят. На видео показали кадры с работы наших защитников – охрана границы, тушение пожаров и морские операции.
Смотрите видео военных: