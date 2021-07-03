Як бійці підтримують збірну
Військові запустили цілий флешмоб на підтримку наших футболістів. До нього долучилися прикордонники, моряки, бійці 95-ої десантно-штурмової бригади та інші.
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Нехай наші ворота будуть завжди під замком, як кордони нашої незалежної України,
– сказав один з військових.
Військові запустили флешмоб на підтримку збірної на Євро: дивіться відео
Бійці наголосили, що цей "бій" наша збірна обов'язково виграє, бо у її жилах тече козацька кров. Вони додали, що на полі наших футболів буде не 11: "На полі з вами буде 40 мільйонів".
Військові побажали збірній перемоги та наголосили, що вони у неї вірять. На відео показали кадри з роботи наших захисників – охорона кордону, гасіння пожеж та морські операції.
Дивіться відео військових: