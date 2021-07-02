Теперь наша команда будет играть в четвертьфинале Евро-2020 против Англии. Матч состоится уже завтра – 3 июля, в 22 часа по Киеву в Риме в Италии.
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Бойцы, которые защищают Украину на передовой, записали видео в поддержку бойцов футбольного фронта – в видео и в стихотворении:
От всей души с победой поздравляем!
Препятствий для тех, кто верит, в жизни нет.
Никогда не сдавайтесь и в себе не сомневайтесь!
Ваша игра вам мировую славу принесла.
Защищайте Украину на футбольных полях –
Так, как мы в Донбасских степях.
Слава Украине!
Героям Слава!
Нечего и добавить – разве что слова присоединения и полного согласия!
- К сожалению, украинские болельщики – как и английские – не смогут приехать на матч в Италию из-за коронавирусных ограничений. Однако поединок смогут посетить украинцы, проживающие в Италии.
- Но вне всякого сомнения сборная будет чувствовать поддержку болельщиков, которые будут в фанзонах или перед телеэкранами дома. Событие же действительно впечатляющее – в четвертьфинале Чемпионата Европы мы будем играть впервые в истории!
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