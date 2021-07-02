Тепер наша команда гратиме у чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії. Матч відбудеться вже завтра – 3 липня, о 22 годині за Києвом у Римі в Італії.

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Бійці, які захищають Україну на передовій, записали відео на підтримку бійців футбольного фронту – у відео та у вірші:

Від щирого серця з перемогою вітаємо!

Перешкод для тих, хто вірить, в житті немає.

Ніколи не здавайтеся і в собі не сумнівайтеся!

Ваша гра вам світову славу принесла.

Захищайте Україну на футбольних полях –

Так, як ми у Донбаських степах.

Слава Україні!

Героям Слава!

Нічого й додати – хіба слова долучення та цілковитої згоди!

На жаль, українські вболівальники – як і англійські – не зможуть приїхати на сам матч до Італії через коронавірусні обмеження. Однак поєдинок зможуть відвідати українці, які мешкають в Італії.



Та поза всяким сумнівом збірна відчуватиме підтримку вболівальників, які будуть у фанзонах чи перед телеекранами вдома. Подія ж дійсно неабияка – у чвертьфіналі Чемпіонату Європи ми гратимемо вперше в історії!

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