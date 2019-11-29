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      Военные будут сбивать беспилотники российских оккупантов из Крыма

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      Беспилотник / Иллюстративное фото

      Речь идет о российских беспилотниках, которые будут залетать в воздушное пространство Украины со стороны аннексированного Крыма. Их украинские военные намерены сбивать зенитно-ракетными комплексами Бук-М1.

      Дело в том, что враждебные дроны несут большую опасность для украинской армии. Были случаи, когда они сбивали вертолеты армейской авиации Ми-24. Об этом в комментарии "Крым.Реалии" рассказал пресс-секретарь командования воздушных сил Юрий Игнат.

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      Если говорить о беспилотниках квадрокоптерного поля боя, то достаточно стрелкового оружия – пулеметами его сбивать. Если речь идет о серьезных БПЛА типа "Орлан" или "Форпост", тогда уже применяются зенитные ракеты,
      – отметил он.

      По слова Игната, Бук-М1 часто применяли к этим беспилотникам, потому что была существенная угроза украинским войскам.

      Как утверждают украинские военные, дроны именно этих марок дислоцируются на авиабазах в оккупированном Крыму. В частности, много своей военной техники страна-агрессор размещает на аэродроме "Бельбек".

      Для чего Россия использует аэродром "Бельбек" в оккупированном Крыму?К аннексии Крыма Россией в 2014 году на аэродроме "Бельбек" располагалась 204-я бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Также осуществлялись и пассажирские перевозки.

      После того, как Россия захватила Крым, то использовала "Бельбек" исключительно для обслуживания нужд военно-воздушных сил РФ. То есть гражданские рейсы уже не осуществлялись. Зато на базе аэродрома расположились два авиационных полка ВВС РФ.

      В апреле 2018-го Россия сообщила, что собирается строить дополнительную полосу на аэродроме якобы для "гражданских нужд". Однако в МинВОТ убеждены, что дополнительную полосу будут использовать для хранения авиационного вооружения оккупанта.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики Украина – Россия Вооруженные силы Украины авиация
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